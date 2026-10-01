Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI
AVMATRIX Mini SC1221 - это карманный вещательный преобразователь, который преобразует входной сигнал HDMI в двойной сигнал SDI. Это очень удобно для пользователей с полноразмерными разъемами SDI и HDMI. Несмотря на то, что это карманный конвертер, он очень удобен для пользователей с полноразмерными разъемами SDI и HDMI, Форматы SD / HD / 3G-SDI, а также уровни A и B также поддерживаются до 1080P 60 Гц. Соответствие тесту EMC, стабильная и надежная работа позволяет ему поддерживать непрерывную работу 7x24 часа без каких-либо задержек или задержек. Благодаря универсальному дизайну решения для питания через USB, мини-преобразователь может питаться от разъема Micro USB, он может не только подключаться к блоку питания постоянного тока, но также получать питание от блока питания, ноутбука или компьютера. Низкое энергопотребление невероятно, например, аккумулятор на 5000 мАч может обеспечить более 24 часов непрерывной работы.
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