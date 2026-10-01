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Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI купить с доставкой в Москве
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Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI

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Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 2
Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 3
Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 4
Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
  • Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 1
  • Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 2
  • Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 3
  • Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 4
  • Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621250
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Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъемы HDMI, USB
Габариты
7.4x4.1x2.3 см
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI

AVMATRIX Mini SC1221 - это карманный вещательный преобразователь, который преобразует входной сигнал HDMI в двойной сигнал SDI. Это очень удобно для пользователей с полноразмерными разъемами SDI и HDMI. Несмотря на то, что это карманный конвертер, он очень удобен для пользователей с полноразмерными разъемами SDI и HDMI, Форматы SD / HD / 3G-SDI, а также уровни A и B также поддерживаются до 1080P 60 Гц. Соответствие тесту EMC, стабильная и надежная работа позволяет ему поддерживать непрерывную работу 7x24 часа без каких-либо задержек или задержек. Благодаря универсальному дизайну решения для питания через USB, мини-преобразователь может питаться от разъема Micro USB, он может не только подключаться к блоку питания постоянного тока, но также получать питание от блока питания, ноутбука или компьютера. Низкое энергопотребление невероятно, например, аккумулятор на 5000 мАч может обеспечить более 24 часов непрерывной работы.

Отзывы о товаре Конвертер AVMATRIX Mini SC1221 преобразования HDMI в 3G-SDI




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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъемы HDMI, USB
Габариты
7.4x4.1x2.3 см
Описание
AVMATRIX Mini SC1221 - это карманный вещательный преобразователь, который преобразует входной сигнал HDMI в двойной сигнал SDI. Это очень удобно для пользователей с полноразмерными разъемами SDI и HDMI. Несмотря на то, что это карманный конвертер, он очень удобен для пользователей с полноразмерными разъемами SDI и HDMI, Форматы SD / HD / 3G-SDI, а также уровни A и B также поддерживаются до 1080P 60 Гц. Соответствие тесту EMC, стабильная и надежная работа позволяет ему поддерживать непрерывную работу 7x24 часа без каких-либо задержек или задержек. Благодаря универсальному дизайну решения для питания через USB, мини-преобразователь может питаться от разъема Micro USB, он может не только подключаться к блоку питания постоянного тока, но также получать питание от блока питания, ноутбука или компьютера. Низкое энергопотребление невероятно, например, аккумулятор на 5000 мАч может обеспечить более 24 часов непрерывной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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