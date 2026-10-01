Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийное оборудование
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 924 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621248
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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Студийное оборудование
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и шесть блоков сигнализации (сигнальных индикаторов-ламп).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Студийное оборудование
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и шесть блоков сигнализации (сигнальных индикаторов-ламп).
Смотрите также: Домофония, Дополнительное оборудование, Сигнализация, Системы оповещения и музыкальной трансляции, СКУД, Умный дом
Смотрите также: Домофония, Дополнительное оборудование, Сигнализация, Системы оповещения и музыкальной трансляции, СКУД, Умный дом
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