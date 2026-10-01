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Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер купить с доставкой в Москве
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Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер

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Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 1
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 2
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 3
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 4
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 5
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 6
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 7
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 8
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийное оборудование
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 1
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 2
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 3
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 4
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 5
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 6
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 7
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 8
  • Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 924 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621248
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Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Студийное оборудование
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер

Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и шесть блоков сигнализации (сигнальных индикаторов-ламп).

Отзывы о товаре Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-6 Tally для 6-ти камер




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Студийное оборудование
Описание
Комплект сигнализации AVMATRIX TS3019-4 Tally отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и шесть блоков сигнализации (сигнальных индикаторов-ламп).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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