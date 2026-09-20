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Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61

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Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 5
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 6
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 7
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
5 240 руб.  10 501 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507761
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 200 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 100, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х27х7
Вес, кг.
7.75

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61

Универсальный - телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Легкий монтаж телевизора при помощи съёмной монтажной пластины. Мощная стальная конструкция - максимальная нагрузка до 45 кг. Широкое настенное основание, Корректировка экрана ±3°.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 200 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 100, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный - телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Легкий монтаж телевизора при помощи съёмной монтажной пластины. Мощная стальная конструкция - максимальная нагрузка до 45 кг. Широкое настенное основание, Корректировка экрана ±3°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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