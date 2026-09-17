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Термос Biostal NY-1000-2 1 л купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NY-1000-2 1 л

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Термос Biostal NY-1000-2 1 л - фото 1
Термос Biostal NY-1000-2 1 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NY-1000-2 1 л - фото 1
  • Термос Biostal NY-1000-2 1 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 780 руб.  2 755 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NY-1000-2 1 л
1 780 руб. -35%
2 755 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х11
Вес, г.
740

Описание товара Термос Biostal NY-1000-2 1 л

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NY-1000-2 1 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Пробка оснащена кнопкой, предназначеной для сохранения температуры жидкости при наливании. Имеет удобную пластиковую ручку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NY-1000-2 1 л - стоимость товара 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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