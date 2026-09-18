Термос Biostal NB-1000Z 1 л
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Характеристики
Описание товара Термос Biostal NB-1000Z 1 л
Термос с узким горлом NВ-1000Z ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрал в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличается применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума.
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