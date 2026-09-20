Коммутатор Netis P110GH
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis P110GH
Коммутатор netis P110GH PoE+ является прекрасным решением для создания домашней или офисной сети. Совместимость с PoE камерами, Wi-Fi точками доступа и другим оборудованием, в том числе без поддержки PoE для передачи данных в сети. Все 8 портов RJ45 (со скоростью 10/100 Мбит/с) поддерживают технологию питания по Ethernet (PoE+). Устройство автоматически распознает и подает питание на оборудование, поддерживающее стандарты IEEE 802.3af и IEEE 802.3at: например, PoE точки доступа, IP-телефоны, IP-камеры и т. д. При этом электропитание и данные передаются по одному и тому же кабелю, что позволяет подключить к сети новые устройства, расположенные вдали от линий электропитания или розеток. Помимо прочего, устройство обладает двумя Gigabit Ethernet uplink-портами и SFP оптическим портом.
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