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Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK)

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Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) - фото 1
Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) - фото 2
Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505709
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK)

Вашему вниманию предлагается первый в мире прочный внешний жесткий диск с RGB подсветкой. Модель HD770G позволяет не просто хранить все игры и данные, но хранить их эффектно. Более того, HD770G превышает требования стандарта IP68, то есть защищен от воды, пыли и ударных воздействий благодаря прочной трехслойной конструкции. Чего еще можно желать?



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data 2TB (AHD770G-2TU32G1CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Вашему вниманию предлагается первый в мире прочный внешний жесткий диск с RGB подсветкой. Модель HD770G позволяет не просто хранить все игры и данные, но хранить их эффектно. Более того, HD770G превышает требования стандарта IP68, то есть защищен от воды, пыли и ударных воздействий благодаря прочной трехслойной конструкции. Чего еще можно желать?


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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