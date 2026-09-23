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Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка

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Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 4
Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thomas Stronen, Ayumi Tanaka, Marthe Lea
Альбом (сингл)
Bayou
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 4
  • Thomas Stronen &amp; Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602435774749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thomas Stronen, Ayumi Tanaka, Marthe Lea
Альбом (сингл)
Bayou
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bayou, Pasha, Duryea, Nahla, Varsha, Eyre, Dwyn, Bayou II, Como, Chantara
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка

Совместный альбом барабанщика Томаса Стронена и пианистки Аюми Танаки (оба из Time Is a Blind Guide) с кларнетисткой / певицей / перкуссионисткой Marthe Lea. Свежая и открытая музыка - деликатная, космическая и авантюрная, созданная барабанщиком Томасом Строненом и пианисткой Аюми Танакой, которые ранее были вместе в ансамбле Time Is a Blind Guide, вновь воссоединившиеся в трио с кларнетисткой / певицей / перкуссионисткой Marthe Lea. Лозунг этой записи - открытость. Альбом появился после того, как Томас Стронен посетил Мюнхен, чтобы завершить свою часть проекта "Lucus" с Time Is A Blind Guide. «Я сыграл партию Манфреду Эйхеру с самого первого концерта с Аюми и Марте, который у меня оказался на моем ноутбуке - всего лишь черновой документ, который я сделал с помощью одного микрофона. Он уловил особую напряженность и стилистическую свободу этого трио и сказал, что мы должны сделать студийную запись, что стало приятным сюрпризом для меня». Трио было задумано в первую очередь как репетиция открытой формы и проект исследования звука, «дрейфующий между элементами современной классической музыки, народной музыки, джаза, всего, что нас вдохновляло. Иногда музыка была очень тихой и минималистичной, а иногда наоборот. Совместная игра принесла особые впечатления». Этот спонтанный дух отражен в дебютной записи трио. За исключением заглавной пьесы, основанной на традиционной норвежской мелодии, музыка "Bayou" создавалась коллективно в конкретный момент, опираясь на индивидуальные и общие истории музыкантов. Импровизации здесь названы в честь разнообразных водных путей, рек и озер, как подходящая метафора для блестящей плавности музыки, а также в знак признания места записи в Лугано, Швейцария. "Bayou" был записан в августе 2018 года в Auditorio Stelio Molo RSI в Лугано и спродюсирован Манфредом Айхером.

Отзывы о товаре Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602435774749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thomas Stronen, Ayumi Tanaka, Marthe Lea
Альбом (сингл)
Bayou
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bayou, Pasha, Duryea, Nahla, Varsha, Eyre, Dwyn, Bayou II, Como, Chantara
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Совместный альбом барабанщика Томаса Стронена и пианистки Аюми Танаки (оба из Time Is a Blind Guide) с кларнетисткой / певицей / перкуссионисткой Marthe Lea. Свежая и открытая музыка - деликатная, космическая и авантюрная, созданная барабанщиком Томасом Строненом и пианисткой Аюми Танакой, которые ранее были вместе в ансамбле Time Is a Blind Guide, вновь воссоединившиеся в трио с кларнетисткой / певицей / перкуссионисткой Marthe Lea. Лозунг этой записи - открытость. Альбом появился после того, как Томас Стронен посетил Мюнхен, чтобы завершить свою часть проекта "Lucus" с Time Is A Blind Guide. «Я сыграл партию Манфреду Эйхеру с самого первого концерта с Аюми и Марте, который у меня оказался на моем ноутбуке - всего лишь черновой документ, который я сделал с помощью одного микрофона. Он уловил особую напряженность и стилистическую свободу этого трио и сказал, что мы должны сделать студийную запись, что стало приятным сюрпризом для меня». Трио было задумано в первую очередь как репетиция открытой формы и проект исследования звука, «дрейфующий между элементами современной классической музыки, народной музыки, джаза, всего, что нас вдохновляло. Иногда музыка была очень тихой и минималистичной, а иногда наоборот. Совместная игра принесла особые впечатления». Этот спонтанный дух отражен в дебютной записи трио. За исключением заглавной пьесы, основанной на традиционной норвежской мелодии, музыка "Bayou" создавалась коллективно в конкретный момент, опираясь на индивидуальные и общие истории музыкантов. Импровизации здесь названы в честь разнообразных водных путей, рек и озер, как подходящая метафора для блестящей плавности музыки, а также в знак признания места записи в Лугано, Швейцария. "Bayou" был записан в августе 2018 года в Auditorio Stelio Molo RSI в Лугано и спродюсирован Манфредом Айхером.
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Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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