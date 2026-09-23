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Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка

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Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 1
Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 2
Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 3
Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 4
Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Arbour Zena
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500626
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602537435050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Arbour Zena
Жанр
Jazz
Трек-лист
Runes (Dedicated To The Unknown), Solara March (Dedicated To Pablo Casals And The Sun), Mirrors (Dedicated To My Teachers)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Re:solutions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602537435050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Arbour Zena
Жанр
Jazz
Трек-лист
Runes (Dedicated To The Unknown), Solara March (Dedicated To Pablo Casals And The Sun), Mirrors (Dedicated To My Teachers)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Re:solutions
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keith Jarrett - Arbour Zena (0602537435050) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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