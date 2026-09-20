Аэрогриль BBK AF505D черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аэрогриль BBK AF505D черный
Рекомендуется нарезать для приготовления одинаковые по размеру куски мяса или птицы, овощей, чтобы они равномерно и одинаково прожаривались. При приготовлении продуктов в панировке рекомендуется добавлять немного масла в панировку для получения хрустящей корочки. Если продукт содержит много жира или масла, то корочка будет менее хрустящей. Рекомендуется в процессе приготовления убрать лишний жир из рабочей чаши с помощью бумажного полотенца, соблюдая правила безопасности. Выпечку небольшого размера (например, кексы) можно готовить на пергаментной бумаге. Размер бумаги должен быть небольшим, чтобы оставалось достаточно места для циркуляции горячего воздуха. Пергаментную бумагу/фольгу следует укладывать только на решетку, в рабочую чашу укладывать нельзя.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2037 черный
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитАэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитАэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200
-
В наличииЦена 6 650 руб. 15 120 руб.1663 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 6 910 руб.1728 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2044 черный
-
В наличииЦена 6 990 руб. 15 120 руб.1748 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2050 черный
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2042 черный
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2048 черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Отзывы о товаре Аэрогриль BBK AF505D черный