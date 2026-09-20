Автомагнитола ACV AVS-918BW 1DIN

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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499808
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В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с красной подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.
В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с красной подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.
Автомагнитола ACV AVS-918BW 1DIN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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