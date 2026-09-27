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Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0

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Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 1
Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 2
Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 3
Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 4
Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 4
  • Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499226
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
55х29х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0

Материнская плата ASRock B450M Pro4 R2.0 – качественное изделие, которое используется для сборки компьютера. Она позволяет подключить достаточно мощные компоненты, создать производительный ПК для различных задач. Компания использовала лучшие элементы при ее изготовлении, надежность не вызывает сомнений.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата ASRock B450M Pro4 R2.0 – качественное изделие, которое используется для сборки компьютера. Она позволяет подключить достаточно мощные компоненты, создать производительный ПК для различных задач. Компания использовала лучшие элементы при ее изготовлении, надежность не вызывает сомнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asrock B450M PRO4 R2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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