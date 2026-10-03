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Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K)

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Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 1
Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 2
Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 3
Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626888
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х6
Вес, кг.
10.39

Описание товара Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE B650M K - это превосходная отправная точка для сборки современного и производительного ПК на платформе AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания игровых систем среднего уровня, способных справиться с большинством современных игр в разрешении 1080p и 1440p в паре с процессорами AMD Ryzen 5 7600/7600X или Ryzen 7 7700. Также эта плата станет надежной основой для универсального домашнего или рабочего компьютера, ориентированного на продуктивность, программирование и несложный монтаж видео.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта модель построена на базе чипсета AMD B650, который предлагает сбалансированный набор функций для большинства пользователей, включая поддержку разгона оперативной памяти. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и будущими поколениями, что делает платформу перспективной для дальнейших апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет устанавливать плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что дает большую гибкость при выборе комплектующих и сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Поддерживаются модули с общей емкостью до 192 ГБ и высокие частоты с применением профилей AMD EXPO, оптимальным выбором будут комплекты с частотой около 6000 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особенно стоит отметить наличие двух слотов M.2 для скоростных NVMe накопителей: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 x4, а второй - PCIe 4.0 x4, что позволяет создать очень быструю дисковую подсистему.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) имеет конфигурацию 8+2+1 фазы с качественными компонентами и радиаторами для отвода тепла. Такой подсистемы питания вполне достаточно для стабильной работы процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже в режиме автоматического буста Precision Boost Overdrive. Питание на CPU подается через один стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания. Эта плата не предназначена для рекордов в ручном разгоне старших Ryzen 9, но гарантирует надежность в рамках заявленных характеристик.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели GIGABYTE B650M K расположен хороший набор портов, включающий USB 2.0, быстрые USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, обеспечивающего более высокую скорость проводного интернет-соединения по сравнению со стандартным гигабитным портом. Для энтузиастов предусмотрена полезная кнопка Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы даже без установленного процессора и оперативной памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете совместимые комплектующие: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 эта плата не поддерживает. Из-за форм-фактора mATX количество слотов PCIe ограничено, что делает плату оптимальным выбором для системы с одной видеокартой. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря технологии Q-Flash Plus этот процесс значительно упрощается и не вызовет трудностей даже у начинающего сборщика. Эта модель - практичный и надежный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества платформы AM5 по разумной цене.

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE B650M K AM5 mATX (B650M K)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GIGABYTE B650M K - это превосходная отправная точка для сборки современного и производительного ПК на платформе AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для создания игровых систем среднего уровня, способных справиться с большинством современных игр в разрешении 1080p и 1440p в паре с процессорами AMD Ryzen 5 7600/7600X или Ryzen 7 7700. Также эта плата станет надежной основой для универсального домашнего или рабочего компьютера, ориентированного на продуктивность, программирование и несложный монтаж видео.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Эта модель построена на базе чипсета AMD B650, который предлагает сбалансированный набор функций для большинства пользователей, включая поддержку разгона оперативной памяти. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и будущими поколениями, что делает платформу перспективной для дальнейших апгрейдов. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет устанавливать плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что дает большую гибкость при выборе комплектующих и сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Поддерживаются модули с общей емкостью до 192 ГБ и высокие частоты с применением профилей AMD EXPO, оптимальным выбором будут комплекты с частотой около 6000 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Особенно стоит отметить наличие двух слотов M.2 для скоростных NVMe накопителей: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 x4, а второй - PCIe 4.0 x4, что позволяет создать очень быструю дисковую подсистему.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) имеет конфигурацию 8+2+1 фазы с качественными компонентами и радиаторами для отвода тепла. Такой подсистемы питания вполне достаточно для стабильной работы процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 даже в режиме автоматического буста Precision Boost Overdrive. Питание на CPU подается через один стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания. Эта плата не предназначена для рекордов в ручном разгоне старших Ryzen 9, но гарантирует надежность в рамках заявленных характеристик.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели GIGABYTE B650M K расположен хороший набор портов, включающий USB 2.0, быстрые USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, обеспечивающего более высокую скорость проводного интернет-соединения по сравнению со стандартным гигабитным портом. Для энтузиастов предусмотрена полезная кнопка Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы даже без установленного процессора и оперативной памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете совместимые комплектующие: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 эта плата не поддерживает. Из-за форм-фактора mATX количество слотов PCIe ограничено, что делает плату оптимальным выбором для системы с одной видеокартой. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря технологии Q-Flash Plus этот процесс значительно упрощается и не вызовет трудностей даже у начинающего сборщика. Эта модель - практичный и надежный выбор для тех, кто хочет получить все преимущества платформы AM5 по разумной цене.

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