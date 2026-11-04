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Коврик для мыши Oklick OK-F0450 купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Oklick OK-F0450

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Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 1
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 2
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 3
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 4
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 5
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 6
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 1
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 2
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 3
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 4
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 5
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 6
  • Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
370 руб.  850 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коврик для мыши Oklick OK-F0450
370 руб. -56%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
36х6х6
Вес, г.
380

Описание товара Коврик для мыши Oklick OK-F0450

Коврик для мыши размером 450x350 мм. Тканевое покрытие обеспечит мягкое скольжение и четкую работу всех типов мышей. Благодаря нескользящей резиновой основе коврик не будет съезжать с рабочего стола. Толщина коврика 3 мм.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Oklick OK-F0450




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик для мыши размером 450x350 мм. Тканевое покрытие обеспечит мягкое скольжение и четкую работу всех типов мышей. Благодаря нескользящей резиновой основе коврик не будет съезжать с рабочего стола. Толщина коврика 3 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - по цене 370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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