Коврик для мыши Oklick OK-F0450
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Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%370 руб. 850 руб.
В наличии
Код товара: 498972
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Загружаем...
370 руб. -56%
850 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х6х6
Вес, г.
380
Описание товара Коврик для мыши Oklick OK-F0450
Коврик для мыши размером 450x350 мм. Тканевое покрытие обеспечит мягкое скольжение и четкую работу всех типов мышей. Благодаря нескользящей резиновой основе коврик не будет съезжать с рабочего стола. Толщина коврика 3 мм.
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Коврик для мыши размером 450x350 мм. Тканевое покрытие обеспечит мягкое скольжение и четкую работу всех типов мышей. Благодаря нескользящей резиновой основе коврик не будет съезжать с рабочего стола. Толщина коврика 3 мм.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Oklick OK-F0450 - по цене 370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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