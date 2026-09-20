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Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL)

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Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 1
Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 2
Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 3
Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 1
  • Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 2
  • Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 3
  • Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
680 руб.  1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540576
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х9х9
Вес, г.
633

Описание товара Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL)

Коврик для мыши Cactus имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши Cactus имеет ровную и гладкую поверхность, что позволяет ему обеспечить плавное скольжение любой мыши с различными настройками. При этом, коврик усиливает точность сенсора при передаче каждого вашего движения на экран монитора. Толщина коврика составляет 3 мм, что делает его оптимально жестким, при этом никак не снижая гибкость поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Cactus Radiation XXL рисунок 900x400x3мм (CS-MP-PRO08XXL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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