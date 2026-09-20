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Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1)

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Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 1
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 2
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 3
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 4
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 5
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 6
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 7
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 8
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 9
Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 3
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 4
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 5
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 6
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 7
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 8
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 9
  • Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497858
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
660

Описание товара Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1)

Одна гарнитура для всего — Razer Barracuda X это универсальная, легкая беспроводная игровая гарнитура, предназначенная для легкого соединения с ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Полностью совместима с технологией Tempest 3D AudioTech для PlayStation 5. Никаких дополнительных настроек по сопряжению, никаких дополнительных загрузок программного обеспечения, никаких проблем. Просто подключите беспроводной приемопередатчик USB-C к нужной вам платформе, и наша беспроводная гарнитура 4 в 1 сразу же будет готова для игры. При необходимости, можно использовать для подключения гарнитуры аналоговый кабель 3,5 мм.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Описание
Одна гарнитура для всего — Razer Barracuda X это универсальная, легкая беспроводная игровая гарнитура, предназначенная для легкого соединения с ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Полностью совместима с технологией Tempest 3D AudioTech для PlayStation 5. Никаких дополнительных настроек по сопряжению, никаких дополнительных загрузок программного обеспечения, никаких проблем. Просто подключите беспроводной приемопередатчик USB-C к нужной вам платформе, и наша беспроводная гарнитура 4 в 1 сразу же будет готова для игры. При необходимости, можно использовать для подключения гарнитуры аналоговый кабель 3,5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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