Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1)
Одна гарнитура для всего — Razer Barracuda X это универсальная, легкая беспроводная игровая гарнитура, предназначенная для легкого соединения с ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Android. Полностью совместима с технологией Tempest 3D AudioTech для PlayStation 5. Никаких дополнительных настроек по сопряжению, никаких дополнительных загрузок программного обеспечения, никаких проблем. Просто подключите беспроводной приемопередатчик USB-C к нужной вам платформе, и наша беспроводная гарнитура 4 в 1 сразу же будет готова для игры. При необходимости, можно использовать для подключения гарнитуры аналоговый кабель 3,5 мм.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
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