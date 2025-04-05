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Память оперативная DDR3L Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-08) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR3L Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-08)

11 Отзывы
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Память оперативная DDR3L Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-08)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496166
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR3L Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-08)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для пользователей, которые хотят недорого и эффективно обновить старый компьютер или ноутбук, вернув системе былую отзывчивость. Он отлично подойдёт для базовых офисных задач, работы с документами, просмотра видео и веб-сёрфинга с большим количеством вкладок. Для современных игр или профессионального монтажа видео этого объёма и скорости уже может не хватить, но как бюджетный апгрейд устаревшей системы - это оптимальное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3L, где буква L означает пониженное энергопотребление за счёт рабочего напряжения 1.35 В. Это поколение уже устарело для сборки новых систем, но остаётся актуальным для апгрейда миллионов ПК и ноутбуков, выпущенных в эпоху процессоров Intel 3-4 поколений и AMD FX. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает, что это память для ноутбуков или компактных настольных систем (NUC, мини-ПК), и она физически не подойдёт к стандартным слотам DIMM на полноразмерной материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и часто позволяет заменить две старые планки по 4 ГБ одной, освободив второй слот для дальнейшего расширения. Номинальная частота 1600 МГц является распространённым и хорошо сбалансированным значением для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для повседневных задач. Прирост в отзывчивости системы по сравнению со стандартными 1333 МГц будет заметен, особенно в многозадачном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и напряжение для данной модели обычно являются стандартными для частоты 1600 МГц, обеспечивая стабильную работу без необходимости ручной настройки. Ключевая особенность DDR3L - это пониженное напряжение 1.35 В, которое обеспечивает совместимость как со слотами, рассчитанными специально на низковольтную память, так и со стандартными слотами DDR3 (1.5 В) благодаря обратной совместимости. Стоит понимать, что для бюджетных модулей апгрейда поддержка профилей автоматического разгона вроде XMP обычно не предусмотрена, они работают на стандартных настройках JEDEC.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и материнскими платами компактного формата, поддерживающими память DDR3L или DDR3. Крайне важно перед покупкой точно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно именно низковольтную память (это указано как DDR3L или 1.35V) и какой максимальный объём на слот и суммарно признаёт. Также необходимо учитывать, что многие системы на DDR3 имеют двухканальную архитектуру, и для максимальной производительности лучше устанавливать парные идентичные модули.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для ноутбучной памяти формате - компактная планка SO-DIMM без радиаторов. Это обусловлено строгими ограничениями по пространству внутри корпусов ноутбуков и низким тепловыделением модулей на стандартных частотах. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, а, наоборот, гарантирует беспроблемную установку в любой совместимый ноутбук или компактную систему, где зазоры критически важны.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй такой же модуль и установить его в парный слот. При расширении системы важно стараться использовать планки с максимально близкими характеристиками - одинаковым объёмом, частотой, таймингами и напряжением, чтобы избежать нестабильности и сбоев.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3L, который не подходит для современных платформ с DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты SO-DIMM и поддерживают именно этот тип памяти. Учитывайте, что максимальная поддерживаемая частота системы определяется контроллером памяти процессора и чипсетом - модуль может автоматически понизить частоту до 1333 МГц, если платформа не поддерживает 1600 МГц. Этот модуль - отличный выбор для целевого апгрейда старого ноутбука или компактного ПК, где важны надёжность и совместимость, а не рекордные частоты.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3L Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-08)

Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо чудесно, работает и ладно
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, встала как родная. работает, заявленные требования и характеристики выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Владимир .

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память, не первый раз покупаю. Работает прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный модуль, биос сразу увидел, частоту держит. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные планки, пришли новые, чипы Micron, брал DDR3L 1.35V 8гб, доволен, 1600mghz работает, ноутбук ещё поработает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Назаров Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, пришла зелёного цвета, на фото была чёрная
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая планка оперативной памяти, пришла быстро, работает стабильно, отличная цена.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память. Оживила старый ноутбук.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оперативная память
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Аркадий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и недорогая память. Старый ноутбук обрёл новую жизнь. Полетел
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, ноут зажил второй жизнью.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для пользователей, которые хотят недорого и эффективно обновить старый компьютер или ноутбук, вернув системе былую отзывчивость. Он отлично подойдёт для базовых офисных задач, работы с документами, просмотра видео и веб-сёрфинга с большим количеством вкладок. Для современных игр или профессионального монтажа видео этого объёма и скорости уже может не хватить, но как бюджетный апгрейд устаревшей системы - это оптимальное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR3L, где буква L означает пониженное энергопотребление за счёт рабочего напряжения 1.35 В. Это поколение уже устарело для сборки новых систем, но остаётся актуальным для апгрейда миллионов ПК и ноутбуков, выпущенных в эпоху процессоров Intel 3-4 поколений и AMD FX. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает, что это память для ноутбуков или компактных настольных систем (NUC, мини-ПК), и она физически не подойдёт к стандартным слотам DIMM на полноразмерной материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и часто позволяет заменить две старые планки по 4 ГБ одной, освободив второй слот для дальнейшего расширения. Номинальная частота 1600 МГц является распространённым и хорошо сбалансированным значением для этого поколения, обеспечивая достаточную пропускную способность для повседневных задач. Прирост в отзывчивости системы по сравнению со стандартными 1333 МГц будет заметен, особенно в многозадачном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и напряжение для данной модели обычно являются стандартными для частоты 1600 МГц, обеспечивая стабильную работу без необходимости ручной настройки. Ключевая особенность DDR3L - это пониженное напряжение 1.35 В, которое обеспечивает совместимость как со слотами, рассчитанными специально на низковольтную память, так и со стандартными слотами DDR3 (1.5 В) благодаря обратной совместимости. Стоит понимать, что для бюджетных модулей апгрейда поддержка профилей автоматического разгона вроде XMP обычно не предусмотрена, они работают на стандартных настройках JEDEC.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и материнскими платами компактного формата, поддерживающими память DDR3L или DDR3. Крайне важно перед покупкой точно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно именно низковольтную память (это указано как DDR3L или 1.35V) и какой максимальный объём на слот и суммарно признаёт. Также необходимо учитывать, что многие системы на DDR3 имеют двухканальную архитектуру, и для максимальной производительности лучше устанавливать парные идентичные модули.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для ноутбучной памяти формате - компактная планка SO-DIMM без радиаторов. Это обусловлено строгими ограничениями по пространству внутри корпусов ноутбуков и низким тепловыделением модулей на стандартных частотах. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, а, наоборот, гарантирует беспроблемную установку в любой совместимый ноутбук или компактную систему, где зазоры критически важны.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести второй такой же модуль и установить его в парный слот. При расширении системы важно стараться использовать планки с максимально близкими характеристиками - одинаковым объёмом, частотой, таймингами и напряжением, чтобы избежать нестабильности и сбоев.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3L, который не подходит для современных платформ с DDR4 или DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата или ноутбук имеют слоты SO-DIMM и поддерживают именно этот тип памяти. Учитывайте, что максимальная поддерживаемая частота системы определяется контроллером памяти процессора и чипсетом - модуль может автоматически понизить частоту до 1333 МГц, если платформа не поддерживает 1600 МГц. Этот модуль - отличный выбор для целевого апгрейда старого ноутбука или компактного ПК, где важны надёжность и совместимость, а не рекордные частоты.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо чудесно, работает и ладно
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
все супер, встала как родная. работает, заявленные требования и характеристики выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Владимир .

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память, не первый раз покупаю. Работает прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный модуль, биос сразу увидел, частоту держит. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные планки, пришли новые, чипы Micron, брал DDR3L 1.35V 8гб, доволен, 1600mghz работает, ноутбук ещё поработает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Назаров Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, пришла зелёного цвета, на фото была чёрная
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая планка оперативной памяти, пришла быстро, работает стабильно, отличная цена.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память. Оживила старый ноутбук.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оперативная память
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Аркадий

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и недорогая память. Старый ноутбук обрёл новую жизнь. Полетел
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, ноут зажил второй жизнью.


Память оперативная DDR3L Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3N16SP-08) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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