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Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный

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Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 1
Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 2
Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 3
Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
10-10-10-27
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 1
  • Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 2
  • Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 3
  • Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 188 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740379
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
10
Тайминги
10-10-10-27
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR3 ориентирован в первую очередь на пользователей, которые хотят провести недорогой и эффективный апгрейд старой системы или собрать бюджетный ПК для повседневных задач. Он станет отличным выбором для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр, где 8 гигабайт ещё остаются актуальным объёмом. Однако для современных игровых проектов и профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-моделирования стоит рассматривать более современные платформы с памятью DDR4 или DDR5, так как производительность DDR3 даже на высоких частотах будет ограничиваться устаревшими контроллерами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к третьему поколению оперативной памяти DDR3, которое было стандартом для платформ на базе процессоров Intel и AMD примерно с 2007 по 2015 год. Это означает, что планка подойдёт только для материнских плат с соответствующими слотами DIMM для DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем используются модули SO-DIMM, которые несовместимы физически.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 часто является оптимальным балансом между стоимостью и производительностью. Рабочая частота 1600 МГц является распространённым стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх и приложениях, не столь чувствительных к скорости памяти, эта частота позволит полностью раскрыть потенциал процессоров того поколения, хотя прирост от перехода с более низких частот вроде 1333 МГц будет не столь кардинальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL10, что указывает на достаточно низкую задержку для стандартной частоты 1600 МГц. Сочетание такой частоты и таймингов обеспечивает хороший баланс между скоростью отклика и стабильностью работы. Память Patriot Viper 3, как правило, поддерживает профиль разгона XMP (Extreme Memory Profile), который позволяет автоматически загрузить в BIOS настройки на заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций. Рабочее напряжение DDR3 обычно составляет 1.5 В или



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
10
Тайминги
10-10-10-27
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR3 ориентирован в первую очередь на пользователей, которые хотят провести недорогой и эффективный апгрейд старой системы или собрать бюджетный ПК для повседневных задач. Он станет отличным выбором для офисной работы, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр, где 8 гигабайт ещё остаются актуальным объёмом. Однако для современных игровых проектов и профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-моделирования стоит рассматривать более современные платформы с памятью DDR4 или DDR5, так как производительность DDR3 даже на высоких частотах будет ограничиваться устаревшими контроллерами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к третьему поколению оперативной памяти DDR3, которое было стандартом для платформ на базе процессоров Intel и AMD примерно с 2007 по 2015 год. Это означает, что планка подойдёт только для материнских плат с соответствующими слотами DIMM для DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем используются модули SO-DIMM, которые несовместимы физически.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 часто является оптимальным балансом между стоимостью и производительностью. Рабочая частота 1600 МГц является распространённым стандартом для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы системы. В играх и приложениях, не столь чувствительных к скорости памяти, эта частота позволит полностью раскрыть потенциал процессоров того поколения, хотя прирост от перехода с более низких частот вроде 1333 МГц будет не столь кардинальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL10, что указывает на достаточно низкую задержку для стандартной частоты 1600 МГц. Сочетание такой частоты и таймингов обеспечивает хороший баланс между скоростью отклика и стабильностью работы. Память Patriot Viper 3, как правило, поддерживает профиль разгона XMP (Extreme Memory Profile), который позволяет автоматически загрузить в BIOS настройки на заявленные частоту и тайминги без ручных манипуляций. Рабочее напряжение DDR3 обычно составляет 1.5 В или



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4
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Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (1x8 GB), 1600 MHz, CL10, DIMM, радиатор, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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