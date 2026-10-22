Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый
Кухонный комбайн Bosch MCM3110W – универсальное приспособление, с помощью которого можно приготовить различные блюда. Это салаты, супы, детские смеси и даже печеные десерты. Все дополнительные приспособления и насадки комплекта изделия хранятся в чаше комбайна, что делает аппарат удобным и компактным. Кухонный комбайн Bosch MCM3110W оснащен многофункциональным ножом и металлическими дисками. С их помощью комбайн осуществляет нарезку, шинковку, терку, помол. Все комплектующие изделия легко снимаются и моются в посудомоечной машине. Мощность комбайна составляет 800 Вт, за счет чего любая функциональная операция происходит за несколько минут. Рабочий объем чаши равен 2300 мл, что позволяет за один цикл приготовить немалый объем пищи. Производитель предлагает пластиковый корпус изделия в двух цветах: белый и серый. Традиционный дизайн комбайна станет украшением Вашей кухни.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 400 руб.1850 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MCM3110
-
В наличииЦена 8 800 руб.2200 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MCM3201B черный
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MCM3200W
-
В наличииЦена 9 920 руб.2480 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MCM3501M
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитКухонный комбайн 11 в 1 Kitfort КТ-1395
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MUMS2EB01
-
В наличииЦена 14 570 руб.3643 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MC812W620 белый
-
В наличииЦена 16 430 руб.4108 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MC812S814 белый
-
В наличииЦена 16 930 руб.4233 руб. в СплитКухонная машина Gorenje MMC800CW планетар.вращ. 800Вт белый
-
В наличииЦена 16 970 руб.4243 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MUMS2VM00 черный
-
В наличииЦена 19 630 руб.4908 руб. в СплитКухонный комбайн Bosch MC812M844
-
В наличииЦена 20 660 руб.5165 руб. в СплитКухонная машина Rondell RDE-KM900 планетар.вращ. 1900Вт красное ...
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Отзывы о товаре Кухонный комбайн Bosch MCM3110W белый