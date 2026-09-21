Top.Mail.Ru
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 1
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 2
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 3
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 4
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 5
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 6
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 7
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 8
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 9
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 10
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 11
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 12
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 13
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 14
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 15
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 16
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 17
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 18
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 19
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 20
Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 1
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 2
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 3
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 4
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 5
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 6
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 7
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 8
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 9
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 10
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 11
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 12
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 13
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 14
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 15
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 16
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 17
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 18
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 19
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 20
  • Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703392
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
кухонная машина; чаша; защитная крышка для чаши; насадка-венчик; насадка-крюк; насадка-лопатка; насадка-блендер; насадка-мясорубка; 3 диска для фраша; книга рецептов; инструкция с гарантийным талоном
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка, насадка-блендер, насадка-мясорубка, 3 диска для фраша
Количество насадок
5
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х28
Вес, кг.
10.09

Описание товара Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый

Телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C: Погружение в мир Full HD Ищете качественный и доступный телевизор для всей семьи? Модель BBK 43LEM-1064/FTS2C — это идеальное сочетание современных технологий, элегантного дизайна и безупречной функциональности. С диагональю 109 см (43 дюйма) он гармонично впишется в интерьер вашей гостиной или спальни, даря яркие и реалистичные впечатления от просмотра. Превосходная детализация с Full HD Сердцем этого телевизора является высококачественная матрица с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). Благодаря этому вы будете наслаждаться невероятно четкой и детализированной картинкой, где каждый кадр наполнен глубиной и натуральностью цветов. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и высокую контрастность (5000:1), поэтому смотреть фильмы или спортивные матчи комфортно даже при ярком освещении. А широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — позволяют всей семье видеть идеальное изображение с любого места в комнате. Все развлечения в одном месте Этот телевизор станет настоящим мультимедийным центром для вашего дома: • Универсальный тюнер: Он поддерживает все современные форматы вещания — DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, а также аналоговый сигнал. Вы сможете смотреть сотни цифровых каналов в кристально чистом качестве без дополнительных приставок. • Мощный звук: Два встроенных динамика общей мощностью 16 Вт (8 Вт на канал) создают насыщенный и объемный стереозвук, полностью соответствующий происходящему на экране. • Множество подключений: Два порта HDMI 1.4 позволяют подключить игровую консоль или медиаплеер, а два разъема USB 2.0 дают возможность воспроизводить фото, музыку и видео с флеш-накопителей. Почему стоит купить этот телевизор? Выбирая телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C, вы получаете надежную технику от одного из лидеров рынка. Модель отличается энергоэффективностью (потребление всего 45 Вт в рабочем режиме) и простотой управления благодаря эргономичному пульту ДУ. Стандарт крепления VESA 200x200 дает возможность легко и быстро установить телевизор на стену, экономя пространство. Готовы сделать выбор? Решив купить телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C , вы приобретаете аппарат с отличным качеством сборки и всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра. Узнайте актуальную цену на телевизор BBK 43 дюйма и закажите его в Москве с быстрой доставкой. Погрузитесь в мир качественного изображения и звука вместе с BBK

Отзывы о товаре Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
кухонная машина; чаша; защитная крышка для чаши; насадка-венчик; насадка-крюк; насадка-лопатка; насадка-блендер; насадка-мясорубка; 3 диска для фраша; книга рецептов; инструкция с гарантийным талоном
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1500
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
да
Количество скоростей
11
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-лопатка, насадка-блендер, насадка-мясорубка, 3 диска для фраша
Количество насадок
5
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C: Погружение в мир Full HD Ищете качественный и доступный телевизор для всей семьи? Модель BBK 43LEM-1064/FTS2C — это идеальное сочетание современных технологий, элегантного дизайна и безупречной функциональности. С диагональю 109 см (43 дюйма) он гармонично впишется в интерьер вашей гостиной или спальни, даря яркие и реалистичные впечатления от просмотра. Превосходная детализация с Full HD Сердцем этого телевизора является высококачественная матрица с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD). Благодаря этому вы будете наслаждаться невероятно четкой и детализированной картинкой, где каждый кадр наполнен глубиной и натуральностью цветов. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и высокую контрастность (5000:1), поэтому смотреть фильмы или спортивные матчи комфортно даже при ярком освещении. А широкие углы обзора — 178 градусов по вертикали и горизонтали — позволяют всей семье видеть идеальное изображение с любого места в комнате. Все развлечения в одном месте Этот телевизор станет настоящим мультимедийным центром для вашего дома: • Универсальный тюнер: Он поддерживает все современные форматы вещания — DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, а также аналоговый сигнал. Вы сможете смотреть сотни цифровых каналов в кристально чистом качестве без дополнительных приставок. • Мощный звук: Два встроенных динамика общей мощностью 16 Вт (8 Вт на канал) создают насыщенный и объемный стереозвук, полностью соответствующий происходящему на экране. • Множество подключений: Два порта HDMI 1.4 позволяют подключить игровую консоль или медиаплеер, а два разъема USB 2.0 дают возможность воспроизводить фото, музыку и видео с флеш-накопителей. Почему стоит купить этот телевизор? Выбирая телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C, вы получаете надежную технику от одного из лидеров рынка. Модель отличается энергоэффективностью (потребление всего 45 Вт в рабочем режиме) и простотой управления благодаря эргономичному пульту ДУ. Стандарт крепления VESA 200x200 дает возможность легко и быстро установить телевизор на стену, экономя пространство. Готовы сделать выбор? Решив купить телевизор BBK 43LEM-1064/FTS2C , вы приобретаете аппарат с отличным качеством сборки и всеми необходимыми функциями для комфортного просмотра. Узнайте актуальную цену на телевизор BBK 43 дюйма и закажите его в Москве с быстрой доставкой. Погрузитесь в мир качественного изображения и звука вместе с BBK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная машина Hyundai HYM-S8591 планетар.вращ. 1500Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...