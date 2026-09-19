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Автомобиль для перевозки кораблика "Дружок"+кораблик"Буксир" купить с доставкой в Москве
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Автомобиль для перевозки кораблика "Дружок"+кораблик"Буксир"

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Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 1
Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 2
Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 3
Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 4
Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 5
Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 1
  • Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 2
  • Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 3
  • Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 4
  • Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 5
  • Автомобиль для перевозки кораблика &quot;Дружок&quot;+кораблик&quot;Буксир&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494252
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х13
Вес, г.
467

Описание товара Автомобиль для перевозки кораблика "Дружок"+кораблик"Буксир"

Серия автомобилей Дружок отличается округлым дизайном, который позволяет игрушке быть максимально безопасной, а также яркой расцветкой. Конструкция автомобиля для перевозки предполагает наличие прицепной платформы, на которой располагается кораблик. Такие игрушки станут незаменимыми для игр в песочнице, а также ранообразят игру дома. Изготовлены автомобиль Дружок и кораблик из качественных материалов, поэтому данные игрушки долго прослужат малышу.

Отзывы о товаре Автомобиль для перевозки кораблика "Дружок"+кораблик"Буксир"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Серия автомобилей Дружок отличается округлым дизайном, который позволяет игрушке быть максимально безопасной, а также яркой расцветкой. Конструкция автомобиля для перевозки предполагает наличие прицепной платформы, на которой располагается кораблик. Такие игрушки станут незаменимыми для игр в песочнице, а также ранообразят игру дома. Изготовлены автомобиль Дружок и кораблик из качественных материалов, поэтому данные игрушки долго прослужат малышу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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