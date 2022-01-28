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Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый

1 Отзывы
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Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 1
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 2
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 3
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 4
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 5
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 6
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 7
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 8
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 9
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 10
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 11
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 12
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 13
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 14
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 15
Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 1
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 2
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 3
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 4
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 5
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 6
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 7
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 8
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 9
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 10
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 11
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 12
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 13
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 14
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 15
  • Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485503
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х19
Вес, кг.
3.85

Описание товара Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый

Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Яркая внутренняя подсветка. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Функция поддержания заданной температуры воды. Возможность выбора температуры от 40 до 100 градусов. ЖК-дисплей с подсветкой и сенсорная панель управления. Открытие крышки на 90 градусов способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Блокировка включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Polaris PWK 1775CGLD WIFI серебристый

28.01.2022
Анастасия

Достоинства:
Отличный чайник, много разных режимов нагревания воды, работает с алисой, тихий, красивая подсветка

Недостатки:
Недостатков нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
1
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Английский контроллер STRIX: 15 000 циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Яркая внутренняя подсветка. Корпус из высококачественного термостойкого стекла. Инструментальная проверка однородности и чистоты стекла. Функция поддержания заданной температуры воды. Возможность выбора температуры от 40 до 100 градусов. ЖК-дисплей с подсветкой и сенсорная панель управления. Открытие крышки на 90 градусов способствует легкой очистке чайника и удобному заливу воды. Блокировка включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.01.2022
Анастасия

Достоинства:
Отличный чайник, много разных режимов нагревания воды, работает с алисой, тихий, красивая подсветка

Недостатки:
Недостатков нет


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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