Top.Mail.Ru
Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный - фото 1
Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный - фото 1
  • Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485376
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яромир
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный

Чайник электрический ЯР-1057 предназначен для нагрева воды в бытовых условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, в фермерских домах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак». Корпус из высококачественной нержавеющей стали с матовой полировкой. Вращение корпуса на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яромир
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический ЯР-1057 предназначен для нагрева воды в бытовых условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, в фермерских домах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак». Корпус из высококачественной нержавеющей стали с матовой полировкой. Вращение корпуса на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver уцененный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...