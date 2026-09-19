Память оперативная DDR2 Qumo 2Gb 800MHz (QUM2S-2G800T6)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR2 Qumo 2Gb 800MHz (QUM2S-2G800T6)
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память является оптимальным выбором для апгрейда старых настольных компьютеров и рабочих станций, построенных на платформах с поддержкой устаревшего стандарта DDR2. Она подойдёт для восстановления или поддержания работоспособности офисных ПК, домашних медиацентров или простых рабочих мест, где основными задачами являются работа с документами, просмотр веб-страниц и запуск нетребовательных приложений. Комплект из одного модуля объёмом 2 ГБ позволит компенсировать недостаток оперативной памяти в старых системах, повысив общую отзывчивость и устранив подтормаживания при базовой многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач монтажа он не предназначен.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR2, которое уже давно сменилось более современными стандартами DDR3, DDR4 и DDR5. Это означает, что он физически и электрически несовместим с материнскими платами, предназначенными для другой памяти. Планка имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что говорит о её использовании исключительно в настольных компьютерах. При выборе крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR2, так как установка в неподходящий разъём невозможна и может привести к повреждению компонентов.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 2 ГБ и работает на эффективной частоте 800 МГц. Для платформы DDR2 такая частота является одной из наиболее распространённых и сбалансированных. В реальных сценариях этот объём позволит комфортно работать с операционной системой Windows 7 или 10, держать открытым браузер с несколькими вкладками и офисный пакет одновременно. Однако для более тяжёлой многозадачности или приложений, требующих большого объёма памяти, одного модуля может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть установку двух идентичных планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма до 4 ГБ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая важнейший параметр CAS Latency, в данном случае соответствуют типичным для стандарта DDR2-800 значениям. Рабочее напряжение модуля составляет 1.8 В, что является стандартным для этого поколения. Стоит отметить, что технологии автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, для памяти DDR2 не существуют. Все параметры, включая частоту и тайминги, модуль должен поддерживать нативно, а любые попытки разгона потребуют ручной и аккуратной настройки в BIOS материнской платы, потенциал которой часто ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, использующими чипсеты Intel (например, серии 3x, 4x, G4x, P4x) или AMD (AM2, AM2+), которые поддерживают стандарт DDR2 и двухканальный режим работы памяти. Крайне важно перед покупкой точно определить тип памяти, поддерживаемый вашей материнской платой, используя её модель или документацию. Необходимо также учитывать, что многие процессоры для сокетов LGA 775, AM2 и AM2+ имеют встроенный контроллер памяти, который официально поддерживает частоты до 800 МГц, поэтому модуль будет работать на своей номинальной скорости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Отсутствие массивного теплораспределителя не является недостатком для модулей DDR2, работающих на стандартных частотах и напряжении, так как их тепловыделение невелико. Это также гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с установленными процессорными кулерами, даже самыми крупными. Внешний вид планки минималистичен, что делает её универсальным выбором для любых корпусов, где эстетика не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного отдельного модуля. Для достижения максимальной производительности на поддерживающих платформах рекомендуется устанавливать две одинаковые планки в соответствующие слоты материнской платы (часто окрашенные в один цвет) для активации двухканального режима. Это позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, настоятельно рекомендуется докупать максимально идентичный модуль - той же марки, с таким же объёмом, частотой и таймингами, чтобы избежать возможных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR2, который не подходит для современных компьютеров. Перед покупкой обязательно проверьте модель вашей материнской платы. Учтите, что один модуль на 2 ГБ - это минимальный объём для комфортной работы сегодня, и для серьёзного апгрейда старой системы лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Эта память станет оптимальным и экономичным решением для владельцев старых, но ещё функциональных систем на базе Core 2 Duo/Quad или Athlon/Phenom, которые нуждаются в небольшом увеличении оперативной памяти для повседневных задач без инвестиций в совершенно новую платформу.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память является оптимальным выбором для апгрейда старых настольных компьютеров и рабочих станций, построенных на платформах с поддержкой устаревшего стандарта DDR2. Она подойдёт для восстановления или поддержания работоспособности офисных ПК, домашних медиацентров или простых рабочих мест, где основными задачами являются работа с документами, просмотр веб-страниц и запуск нетребовательных приложений. Комплект из одного модуля объёмом 2 ГБ позволит компенсировать недостаток оперативной памяти в старых системах, повысив общую отзывчивость и устранив подтормаживания при базовой многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач монтажа он не предназначен.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к поколению DDR2, которое уже давно сменилось более современными стандартами DDR3, DDR4 и DDR5. Это означает, что он физически и электрически несовместим с материнскими платами, предназначенными для другой памяти. Планка имеет форм-фактор 240-контактного DIMM, что говорит о её использовании исключительно в настольных компьютерах. При выборе крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR2, так как установка в неподходящий разъём невозможна и может привести к повреждению компонентов.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 2 ГБ и работает на эффективной частоте 800 МГц. Для платформы DDR2 такая частота является одной из наиболее распространённых и сбалансированных. В реальных сценариях этот объём позволит комфортно работать с операционной системой Windows 7 или 10, держать открытым браузер с несколькими вкладками и офисный пакет одновременно. Однако для более тяжёлой многозадачности или приложений, требующих большого объёма памяти, одного модуля может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть установку двух идентичных планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма до 4 ГБ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, включая важнейший параметр CAS Latency, в данном случае соответствуют типичным для стандарта DDR2-800 значениям. Рабочее напряжение модуля составляет 1.8 В, что является стандартным для этого поколения. Стоит отметить, что технологии автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, для памяти DDR2 не существуют. Все параметры, включая частоту и тайминги, модуль должен поддерживать нативно, а любые попытки разгона потребуют ручной и аккуратной настройки в BIOS материнской платы, потенциал которой часто ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, использующими чипсеты Intel (например, серии 3x, 4x, G4x, P4x) или AMD (AM2, AM2+), которые поддерживают стандарт DDR2 и двухканальный режим работы памяти. Крайне важно перед покупкой точно определить тип памяти, поддерживаемый вашей материнской платой, используя её модель или документацию. Необходимо также учитывать, что многие процессоры для сокетов LGA 775, AM2 и AM2+ имеют встроенный контроллер памяти, который официально поддерживает частоты до 800 МГц, поэтому модуль будет работать на своей номинальной скорости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Отсутствие массивного теплораспределителя не является недостатком для модулей DDR2, работающих на стандартных частотах и напряжении, так как их тепловыделение невелико. Это также гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с установленными процессорными кулерами, даже самыми крупными. Внешний вид планки минималистичен, что делает её универсальным выбором для любых корпусов, где эстетика не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного отдельного модуля. Для достижения максимальной производительности на поддерживающих платформах рекомендуется устанавливать две одинаковые планки в соответствующие слоты материнской платы (часто окрашенные в один цвет) для активации двухканального режима. Это позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, настоятельно рекомендуется докупать максимально идентичный модуль - той же марки, с таким же объёмом, частотой и таймингами, чтобы избежать возможных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR2, который не подходит для современных компьютеров. Перед покупкой обязательно проверьте модель вашей материнской платы. Учтите, что один модуль на 2 ГБ - это минимальный объём для комфортной работы сегодня, и для серьёзного апгрейда старой системы лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Эта память станет оптимальным и экономичным решением для владельцев старых, но ещё функциональных систем на базе Core 2 Duo/Quad или Athlon/Phenom, которые нуждаются в небольшом увеличении оперативной памяти для повседневных задач без инвестиций в совершенно новую платформу.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб
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