Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
Габариты
15 х 4 х 8.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS)
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS)
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Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для системного блока
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120 x 120
Габариты
15 х 4 х 8.1
Страна производитель
Китай
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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