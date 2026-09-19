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Ерш напольный Fixsen Teddy (FX-600-5) купить с доставкой в Москве
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Ерш напольный Fixsen Teddy (FX-600-5)

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Ерш напольный Fixsen Teddy (FX-600-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 472456
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
35х10х10
Вес, г.
542

Описание товара Ерш напольный Fixsen Teddy (FX-600-5)

Нежная коллекция Teddy с забавными мишками создаст атмосферу добра и уюта в ванной комнате. Предметы коллекции изготовлены из светлой керамики, глянцевая гладкая поверхность аксессуаров приятна на ощупь. Атмосферный принт был создан одаренной юной художницей Инной Сапрыкиной, студенткой РГУ им. А.Н. Косыгина. Веселые мишки невольно вызывают улыбку, одинаково нравятся и детям и взрослым.

Отзывы о товаре Ерш напольный Fixsen Teddy (FX-600-5)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Описание
Нежная коллекция Teddy с забавными мишками создаст атмосферу добра и уюта в ванной комнате. Предметы коллекции изготовлены из светлой керамики, глянцевая гладкая поверхность аксессуаров приятна на ощупь. Атмосферный принт был создан одаренной юной художницей Инной Сапрыкиной, студенткой РГУ им. А.Н. Косыгина. Веселые мишки невольно вызывают улыбку, одинаково нравятся и детям и взрослым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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