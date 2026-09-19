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Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL)

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Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
14 678 руб.  17 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471914
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
26
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х7
Вес, кг.
1.82

Описание товара Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL)

Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL). Комплектация: смеситель с гигиеническим душем, паспорт.



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
26
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
излив отсутствует
Особенности
душевая лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL). Комплектация: смеситель с гигиеническим душем, паспорт.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Смеситель Lemark Solo с гигиеническим душем, встраиваемый (LM7165BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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