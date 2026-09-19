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Смеситель Lemark Minima (LM3814C) для ванны купить с доставкой в Москве
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Смеситель Lemark Minima (LM3814C) для ванны

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Смеситель Lemark Minima (LM3814C) для ванны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
16
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
15 239 руб.  17 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471893
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
16
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
душевая лейка | душевой шланг | дивертор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х13
Вес, кг.
2.23

Описание товара Смеситель Lemark Minima (LM3814C) для ванны

Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Аэратор Neoperl Honeycomb Cache SSR с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж Sedal<sup></sup>35 мм Гибкая подводка 1/2 40 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка </span>



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Minima (LM3814C) для ванны




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
11.3
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
16
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
душевая лейка | душевой шланг | дивертор
Страна производитель
Китай
Описание
Серия смесителей MINIMA. Комплектация: Аэратор Neoperl Honeycomb Cache SSR с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж Sedal<sup></sup>35 мм Гибкая подводка 1/2 40 см Присоединительная группа для настольного крепления Металлическая рукоятка </span>


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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