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Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016) купить с доставкой в Москве
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Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016)

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Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 528016
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки для кухни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471289
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойки для кухни
Размеры в упаковке, см
80х60х16
Вес, кг.
3.2

Описание товара Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016)

Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016)

Отзывы о товаре Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойки для кухни
Описание
Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка из нержавеющей стали MIXLINE ML 60x80 (528016) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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