Полотенцедержатель FIXSEN Modern трубчатый 2-ой (FX-51502)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Modern трубчатый 2-ой (FX-51502)
Сатиновая коллекция аксессуаров для ванной комнаты в одноименном стиле. Приятный эффект приглушенного бархатистого блеска, легко сочетается с фактурными поверхностями интерьера и монохромным цветом стен. Простая форма основания не отвлекает внимания от мягких бликов отражаемого света. Изделия комплектуются матовыми стеклянными колбами, на которых не остается следов от воды. Вставки из мягкого пластика надежно удерживают стекло в металле и помогают избежать трения. Основание из латуни и литые части аксессуаров надежно крепятся и плотно прилегают к стене. Крепкая конструкция литых компонентов отличается высокой надежностью. Пазовая система в данной серии предотвращает вращение составных частей и обеспечивает упругое сопротивление при эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 990 руб. 4 140 руб.748 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35800 хром
-
В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКрючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35500 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черны...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A85A34100 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34200...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34300 х...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434200 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитКрючок для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35522 черный
-
В наличииЦена 3 490 руб. 4 770 руб.873 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35600 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитМыльница AM.PM Gem A9034200 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Modern трубчатый 2-ой (FX-51502)