Полотенцедержатель FIXSEN Bogema рога 2-ой (FX-78502A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Bogema рога 2-ой (FX-78502A)
Металлический блеск и классическая форма аксессуаров из этой коллекции притягивает взгляд абсолютно каждого. Декоративная вставка из керамики в основании гармонично сочетается с металлом и добавляет дизайну лёгкости. Все предметы выполнены из высококачественной стали толщиной не менее 2 мм. Современное оборудование для производства позволяет добиться идеальной стыковки частей аксессуаров и толстого прочного покрытия. Резиновые уплотнители в изделиях серии Bogema, равномерно распределяют нагрузку по всей площади основания и дают упругость и мягкость в использовании. Такое распределение нагрузки позволяет улучшить комфортность использования и увеличить срок службы изделий.
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