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Полотенцедержатель FIXSEN ADELE трубчатый (FX-55001) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель FIXSEN ADELE трубчатый (FX-55001)

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Полотенцедержатель FIXSEN ADELE трубчатый (FX-55001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470695
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
64х13х8
Вес, г.
450

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN ADELE трубчатый (FX-55001)

Аксессуары для ванной комнаты коллекции Adele изготовлены из высококачественных металических сплавов, толщина напыления хрома защищает от коррозии, царапин и влажности. Одной из особенностей коллекции является возможность перестовлять угловые элементы в нужную сторону. Основание (d-7 см) снабжено новым типом крепежа, исключающим прокручивание и структурную деформацию при динамической нагрузки

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN ADELE трубчатый (FX-55001)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары для ванной комнаты коллекции Adele изготовлены из высококачественных металических сплавов, толщина напыления хрома защищает от коррозии, царапин и влажности. Одной из особенностей коллекции является возможность перестовлять угловые элементы в нужную сторону. Основание (d-7 см) снабжено новым типом крепежа, исключающим прокручивание и структурную деформацию при динамической нагрузки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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