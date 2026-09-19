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Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113) купить с доставкой в Москве
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Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113)

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Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470537
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
48х19х13
Вес, г.
830

Описание товара Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113)

Представляем вашему вниманию подвесной ершик для туалета, сочетающий в себе функциональность и современный дизайн. Этот аксессуар - идеальное решение для тех, кто стремится к созданию стильного и аккуратного пространства в своей ванной комнате.

Отзывы о товаре Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Представляем вашему вниманию подвесной ершик для туалета, сочетающий в себе функциональность и современный дизайн. Этот аксессуар - идеальное решение для тех, кто стремится к созданию стильного и аккуратного пространства в своей ванной комнате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ерш для туалета FIXSEN Metra (FX-11113) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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