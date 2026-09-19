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Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) купить с доставкой в Москве
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Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813)

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Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) - фото 1
Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) - фото 2
Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) - фото 1
  • Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) - фото 2
  • Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470124
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
47х24х12
Вес, г.
840

Описание товара Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813)

Trend - стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.

Отзывы о товаре Ерш для туалета FIXSEN TREND (FX-97813)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Trend - стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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