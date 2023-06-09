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Портативная акустика JBL Charge 5 black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Charge 5 black

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Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 1
Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 2
Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 3
Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 4
Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 5
Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 1
  • Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 2
  • Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 3
  • Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 4
  • Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 5
  • Портативная акустика JBL Charge 5 black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
11 120 руб.  16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469620
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х12
Вес, кг.
1.58

Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 black

Портативная акустика JBL — идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество звука и мобильность. Этот стильный черный динамик весом всего 0,96 кг обладает мощностью 30 Вт и двумя динамиками, обеспечивающими чистый звук в формате 2.0. Одной из основных характеристик устройства является его длительное время работы: встроенный аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч позволяет наслаждаться любимыми треками до 20 часов без подзарядки. Корпус из прочного пластика делает колонку не только стильной, но и надежной. Высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует отличное качество звука, а беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает удобство использования и свободу от проводов. Без лишних деталей и дисплея, эта колонка проста и функциональна. Она идеально подойдет для использования как дома, так и на природе, даря пользователям настоящий комфорт и качественное аудиовосприятие. Бренд JBL известен своим высоким стандартом звука, и эта портативная колонка полностью соответствует ожиданиям от знаменитого производителя.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 black

09.06.2023
Денис

Достоинства:
Отличный, качественный звук на высоких и низких частотах. Автономность.

Недостатки:
Цена..

Комментарий:
Эта малышка раскачивает небольшую комнату. Громкости на максимуме достаточно. Посторонних шумов не заметил.
10.03.2023
Михаил

Достоинства:
Отлично звучит, громкая, компактная, удобное управление.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Играет качественно. басы для её размера вполне хорошие. Высокие и средние частоты звучат отлично. Громкости на комнату до 15 - 20 кв м. достаточно. С приложением работает корректно.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7500
Время работы, ч
20
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество звука и мобильность. Этот стильный черный динамик весом всего 0,96 кг обладает мощностью 30 Вт и двумя динамиками, обеспечивающими чистый звук в формате 2.0. Одной из основных характеристик устройства является его длительное время работы: встроенный аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч позволяет наслаждаться любимыми треками до 20 часов без подзарядки. Корпус из прочного пластика делает колонку не только стильной, но и надежной. Высокое отношение сигнал/шум в 80 дБ гарантирует отличное качество звука, а беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает удобство использования и свободу от проводов. Без лишних деталей и дисплея, эта колонка проста и функциональна. Она идеально подойдет для использования как дома, так и на природе, даря пользователям настоящий комфорт и качественное аудиовосприятие. Бренд JBL известен своим высоким стандартом звука, и эта портативная колонка полностью соответствует ожиданиям от знаменитого производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.06.2023
Денис

Достоинства:
Отличный, качественный звук на высоких и низких частотах. Автономность.

Недостатки:
Цена..

Комментарий:
Эта малышка раскачивает небольшую комнату. Громкости на максимуме достаточно. Посторонних шумов не заметил.
10.03.2023
Михаил

Достоинства:
Отлично звучит, громкая, компактная, удобное управление.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Играет качественно. басы для её размера вполне хорошие. Высокие и средние частоты звучат отлично. Громкости на комнату до 15 - 20 кв м. достаточно. С приложением работает корректно.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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