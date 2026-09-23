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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) купить с доставкой в Москве
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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)

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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 1
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 2
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 3
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 4
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 5
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 6
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 7
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 8
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 9
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 10
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 11
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 12
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 13
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 14
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 15
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 16
Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 1
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 2
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 3
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 4
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 5
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 6
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 7
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 8
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 9
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 10
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 11
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 12
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 13
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 14
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 15
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 16
  • Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)
6 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
1100
Количество цилиндров
1
Количество ступеней сжатия
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х61х30
Вес, кг.
6.5

Описание товара Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)

Безмасляный компрессор предназначен для пневмопистолетов, продувочного инструмента и другого оборудования, исключающего контакт с маслом. Высокой производительности в 180 л/мин вполне хватит, чтобы подкачать шины, продуть технику, провести частичную подкраску и обеспечить выполнение других технических работ. Компрессор выполнен в виде моноблока, что очень удобно для его хранения, переноски и размещения на рабочей площадке. Отсутствие ресивера и безмасляная технология позволяют получать чистый воздух без примесей влаги и масляных паров. Также отпадает необходимость проверять давление в ресивере и удалять конденсат после рабочего цикла. К компрессору прилагается большой набор переходников и насадок, универсальный пневмопистолет, быстросъемное соединение со сменными соплами для накачивания шин и продувки воздухом. Поэтому пользователю не придется тратить время на поиски комплектующих.



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Отзывы о товаре Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессоры
Тип компрессора
поршневой ременной
Индикация и дисплеи
манометр
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
1100
Количество цилиндров
1
Количество ступеней сжатия
1
Страна производитель
Китай
Описание
Безмасляный компрессор предназначен для пневмопистолетов, продувочного инструмента и другого оборудования, исключающего контакт с маслом. Высокой производительности в 180 л/мин вполне хватит, чтобы подкачать шины, продуть технику, провести частичную подкраску и обеспечить выполнение других технических работ. Компрессор выполнен в виде моноблока, что очень удобно для его хранения, переноски и размещения на рабочей площадке. Отсутствие ресивера и безмасляная технология позволяют получать чистый воздух без примесей влаги и масляных паров. Также отпадает необходимость проверять давление в ресивере и удалять конденсат после рабочего цикла. К компрессору прилагается большой набор переходников и насадок, универсальный пневмопистолет, быстросъемное соединение со сменными соплами для накачивания шин и продувки воздухом. Поэтому пользователю не придется тратить время на поиски комплектующих.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный Denzel DL1100 (58005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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