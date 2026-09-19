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Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C

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Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
20.8
Длина излива
18.1
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
5 160 руб.  11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469011
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
33.3
Страна бренда
Чехия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
20.8
Длина излива
18.1
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х25х7
Вес, кг.
1.88

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C

COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Аэратор комбинированный для водопроводной и питьевой воды Neoperl&reg Керамический картридж 35 мм с функцией включения питьевой воды Гибкая подводка 1/2 40 см Гибкая подводка 1/2хМ8 40 см для подключения питьевой воды Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлическая рукоятка



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3073C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители
Высота, см
33.3
Страна бренда
Чехия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
20.8
Длина излива
18.1
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Аэратор комбинированный для водопроводной и питьевой воды Neoperl&reg Керамический картридж 35 мм с функцией включения питьевой воды Гибкая подводка 1/2 40 см Гибкая подводка 1/2хМ8 40 см для подключения питьевой воды Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлическая рукоятка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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