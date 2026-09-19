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Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черная

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Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черный - фото 1
Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черный - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468591
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
9.5

Описание товара Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черная

Микроволновая печь 17MWS-781M/W – сочетание классического механического управления и самых необходимых функций. Вместительная освещаемая камера емкостью 17 литров, таймер на 30 минут и 6 уровней мощности до 700 Вт позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии. Режим деликатной разморозки обеспечивает дополнительное удобство в работе с печью, а звуковой сигнал помогает контролировать процесс приготовления блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 17MWS-786S/B черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Микроволновая печь 17MWS-781M/W – сочетание классического механического управления и самых необходимых функций. Вместительная освещаемая камера емкостью 17 литров, таймер на 30 минут и 6 уровней мощности до 700 Вт позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии. Режим деликатной разморозки обеспечивает дополнительное удобство в работе с печью, а звуковой сигнал помогает контролировать процесс приготовления блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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