Кабель Defender USB02-10 USB - USB 3м (87453)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467702
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Defender USB02-10 USB - USB 3м (87453)
Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (мышки, цифровые фотокамеры, картридеры и другие устройства). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек).
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Кабель предназначен для подключения периферийных устройств (мышки, цифровые фотокамеры, картридеры и другие устройства). USB-кабель поддерживает спецификацию High Speed USB 2.0 - скорость передачи данных до 480 Мбит/сек (60 МБ/сек).
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