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Автомобиль-самосвал "Базик" с прицепом (в сеточке) 9647 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль-самосвал "Базик" с прицепом (в сеточке) 9647

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Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 1
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 2
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 3
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 4
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 5
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 6
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 7
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 8
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 9
Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 1
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 2
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 3
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 4
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 5
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 6
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 7
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 8
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 9
  • Автомобиль-самосвал &quot;Базик&quot; с прицепом (в сеточке) 9647 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464097
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х11
Вес, г.
450

Описание товара Автомобиль-самосвал "Базик" с прицепом (в сеточке) 9647

Стильные, удобные и небольшие машинки для малыша от фабрики «Полесье» — это серия «Базик». Они отличаются компактным размером, продуманной эргономикой, расцветкой и функционалом. Кузов автомобиля-самосвала подымается и фиксируется при помощи рычажка. Колеса — с резиновыми накладками, что обеспечивает практически бесшумное катание игрушки на любой поверхности. В данном варианте к автомобилю-самосвалу крепится прицеп, что позволяет перевозить больше грузов. Прицеп функциональный: кузов также подымается при помощи рычажка, а задний борт поворачивается. Наличие буксировочной петли на переднем бампере автомобиля позволяет возить машинку за собой на верёвочке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автомобиль-самосвал "Базик" с прицепом (в сеточке) 9647




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильные, удобные и небольшие машинки для малыша от фабрики «Полесье» — это серия «Базик». Они отличаются компактным размером, продуманной эргономикой, расцветкой и функционалом. Кузов автомобиля-самосвала подымается и фиксируется при помощи рычажка. Колеса — с резиновыми накладками, что обеспечивает практически бесшумное катание игрушки на любой поверхности. В данном варианте к автомобилю-самосвалу крепится прицеп, что позволяет перевозить больше грузов. Прицеп функциональный: кузов также подымается при помощи рычажка, а задний борт поворачивается. Наличие буксировочной петли на переднем бампере автомобиля позволяет возить машинку за собой на верёвочке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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