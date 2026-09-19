Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464097
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Описание товара Автомобиль-самосвал "Базик" с прицепом (в сеточке) 9647
Стильные, удобные и небольшие машинки для малыша от фабрики «Полесье» — это серия «Базик». Они отличаются компактным размером, продуманной эргономикой, расцветкой и функционалом. Кузов автомобиля-самосвала подымается и фиксируется при помощи рычажка. Колеса — с резиновыми накладками, что обеспечивает практически бесшумное катание игрушки на любой поверхности. В данном варианте к автомобилю-самосвалу крепится прицеп, что позволяет перевозить больше грузов. Прицеп функциональный: кузов также подымается при помощи рычажка, а задний борт поворачивается. Наличие буксировочной петли на переднем бампере автомобиля позволяет возить машинку за собой на верёвочке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Стильные, удобные и небольшие машинки для малыша от фабрики «Полесье» — это серия «Базик». Они отличаются компактным размером, продуманной эргономикой, расцветкой и функционалом. Кузов автомобиля-самосвала подымается и фиксируется при помощи рычажка. Колеса — с резиновыми накладками, что обеспечивает практически бесшумное катание игрушки на любой поверхности. В данном варианте к автомобилю-самосвалу крепится прицеп, что позволяет перевозить больше грузов. Прицеп функциональный: кузов также подымается при помощи рычажка, а задний борт поворачивается. Наличие буксировочной петли на переднем бампере автомобиля позволяет возить машинку за собой на верёвочке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Автомобиль-самосвал "Базик" с прицепом (в сеточке) 9647 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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