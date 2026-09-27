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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605453
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Описание товара Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567
Игрушка от бренда Полесье Трактор Прогресс с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция трактора выполнена максимально детализировано, Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Наличие прицепа с цистерной позволит разнообразить сценарии детских игр. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Игрушка от бренда Полесье Трактор Прогресс с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция трактора выполнена максимально детализировано, Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Наличие прицепа с цистерной позволит разнообразить сценарии детских игр. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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