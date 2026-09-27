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Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 купить с доставкой в Москве
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Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567

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Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 1
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 2
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 3
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 4
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 5
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 6
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 7
Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 1
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 2
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 3
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 4
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 5
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 6
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 7
  • Трактор &quot;Прогресс&quot; с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605453
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
413

Описание товара Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567

Игрушка от бренда Полесье Трактор Прогресс с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция трактора выполнена максимально детализировано, Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Наличие прицепа с цистерной позволит разнообразить сценарии детских игр. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.

Отзывы о товаре Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Трактор Прогресс с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 несомненно понравится вашему ребенку. Трактор «Прогресс» инерционный от фабрики «Полесье» - это игрушечный аналог реальной спецтехники. Конструкция трактора выполнена максимально детализировано, Капот трактора может быть зафиксирован в открытом положении для «починки» во время игры. Наличие прицепа с цистерной позволит разнообразить сценарии детских игр. Трактор оснащен инерционным механизмом, который повышает проходимость на разных поверхностях. Играть с ним увлекательно как дома, так и на свежем воздухе. Поставляется игрушка в яркой коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трактор "Прогресс" с прицепом-цистерной инерционный зеленый 91567 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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