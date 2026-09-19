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Трактор "Алтай" с прицепом №1 и ковшом 35349 купить с доставкой в Москве
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Трактор "Алтай" с прицепом №1 и ковшом 35349

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Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 1
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 2
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 3
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 4
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 5
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 6
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 7
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 8
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 9
Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 1
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 2
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 3
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 4
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 5
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 6
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 7
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 8
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 9
  • Трактор &quot;Алтай&quot; с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
770 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399067
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х18х17
Вес, г.
933

Описание товара Трактор "Алтай" с прицепом №1 и ковшом 35349

Игрушечный трактор Алтай 35349 с прицепом №1 и ковшом станет отличным развлечением для мальчика от 3 лет на прогулке или дома. Ребенок может играть трактором как самостоятельной игрушкой или дополнить функциональным трейлером, необходимым во время перевозки грузов и материалов. Передний ковш поднимается и фиксируется, кузов прицепа также поднимается, задний борт откидывается. Строительный автотранспорт изготовлен из прочного пластика ярких цветов, гладкие детали приятны на ощупь, спецтехнику можно мыть под водой. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Трактор "Алтай" с прицепом №1 и ковшом 35349




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушечный трактор Алтай 35349 с прицепом №1 и ковшом станет отличным развлечением для мальчика от 3 лет на прогулке или дома. Ребенок может играть трактором как самостоятельной игрушкой или дополнить функциональным трейлером, необходимым во время перевозки грузов и материалов. Передний ковш поднимается и фиксируется, кузов прицепа также поднимается, задний борт откидывается. Строительный автотранспорт изготовлен из прочного пластика ярких цветов, гладкие детали приятны на ощупь, спецтехнику можно мыть под водой. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трактор "Алтай" с прицепом №1 и ковшом 35349 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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