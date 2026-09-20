Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинка
Материал
металл/пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662362
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Описание товара Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов
Машинка и автотреки NoName — идеальное развлечение для маленьких автолюбителей и их родителей! Этот набор предназначен для детей в возрасте от 3 до 8 лет и подойдет как для девочек, так и для мальчиков.
Машинка NoName оснащена звуковыми эффектами, которые делают игру ещё более захватывающей и реалистичной. Детям понравится слышать рев мотора и другие звуки, которые создают атмосферу настоящего гоночного трека.
Автотреки легко собираются и предлагают множество вариантов конфигураций, позволяя детям проявить фантазию и создать уникальные гоночные трассы. Это не только увлекательно, но и полезно, развивает мелкую моторику и воображение.
Игрушка выполнена из качественных и безопасных материалов, отвечающих всем стандартам безопасности для детских товаров. Машинка и автотреки NoName станут прекрасным подарком, который принесёт радость и подарит множество часов увлекательной игры!
Машинка и автотреки NoName — идеальное развлечение для маленьких автолюбителей и их родителей! Этот набор предназначен для детей в возрасте от 3 до 8 лет и подойдет как для девочек, так и для мальчиков.
Машинка NoName оснащена звуковыми эффектами, которые делают игру ещё более захватывающей и реалистичной. Детям понравится слышать рев мотора и другие звуки, которые создают атмосферу настоящего гоночного трека.
Автотреки легко собираются и предлагают множество вариантов конфигураций, позволяя детям проявить фантазию и создать уникальные гоночные трассы. Это не только увлекательно, но и полезно, развивает мелкую моторику и воображение.
Игрушка выполнена из качественных и безопасных материалов, отвечающих всем стандартам безопасности для детских товаров. Машинка и автотреки NoName станут прекрасным подарком, который принесёт радость и подарит множество часов увлекательной игры!
Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов