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Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов купить с доставкой в Москве
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Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов

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Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 1
Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 2
Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 3
Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Материал
металл/пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 1
  • Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 2
  • Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 3
  • Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662362
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
8 лет
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х15х8
Вес, г.
372

Описание товара Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов

Машинка и автотреки NoName — идеальное развлечение для маленьких автолюбителей и их родителей! Этот набор предназначен для детей в возрасте от 3 до 8 лет и подойдет как для девочек, так и для мальчиков. Машинка NoName оснащена звуковыми эффектами, которые делают игру ещё более захватывающей и реалистичной. Детям понравится слышать рев мотора и другие звуки, которые создают атмосферу настоящего гоночного трека. Автотреки легко собираются и предлагают множество вариантов конфигураций, позволяя детям проявить фантазию и создать уникальные гоночные трассы. Это не только увлекательно, но и полезно, развивает мелкую моторику и воображение. Игрушка выполнена из качественных и безопасных материалов, отвечающих всем стандартам безопасности для детских товаров. Машинка и автотреки NoName станут прекрасным подарком, который принесёт радость и подарит множество часов увлекательной игры!

Отзывы о товаре Грузовой автомобиль 1:50 инерционный на батарейках(свет,звук )в коробке;TRANSPORT CART;съемный,открывающийся кузов




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
8 лет
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка и автотреки NoName — идеальное развлечение для маленьких автолюбителей и их родителей! Этот набор предназначен для детей в возрасте от 3 до 8 лет и подойдет как для девочек, так и для мальчиков. Машинка NoName оснащена звуковыми эффектами, которые делают игру ещё более захватывающей и реалистичной. Детям понравится слышать рев мотора и другие звуки, которые создают атмосферу настоящего гоночного трека. Автотреки легко собираются и предлагают множество вариантов конфигураций, позволяя детям проявить фантазию и создать уникальные гоночные трассы. Это не только увлекательно, но и полезно, развивает мелкую моторику и воображение. Игрушка выполнена из качественных и безопасных материалов, отвечающих всем стандартам безопасности для детских товаров. Машинка и автотреки NoName станут прекрасным подарком, который принесёт радость и подарит множество часов увлекательной игры!
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