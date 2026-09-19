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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
720 руб.
990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487386
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Описание товара Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19
Коллекционная металлическая модель «Электровоз» ТМ «Технопарк» порадует ребенка ярким дизайном с рисунками и надписями, скоростью и функциями 4 в 1: - звуковые эффекты - световые эффекты - открываются двери - инерционный механизм Реалистичный дизайн c надписями позволит с головой погрузиться в игру, ощутив себя настоящим водителем мощного локомотива и отправиться в путешествие. Для того, чтобы поехала, достаточно оттянуть ее слегка назад, и отпустить. Благодаря открывающимся дверям, которые делают элетровоз максимально похожим на настоящий, всегда можно заглянуть к нему внутрь, чтобы убедиться – каждая деталь отлично проработана. Игра с инерционной машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит вашего юного автолюбителя с моделями машин и видами железнодорожного транспорта.
Коллекционная металлическая модель «Электровоз» ТМ «Технопарк» порадует ребенка ярким дизайном с рисунками и надписями, скоростью и функциями 4 в 1: - звуковые эффекты - световые эффекты - открываются двери - инерционный механизм Реалистичный дизайн c надписями позволит с головой погрузиться в игру, ощутив себя настоящим водителем мощного локомотива и отправиться в путешествие. Для того, чтобы поехала, достаточно оттянуть ее слегка назад, и отпустить. Благодаря открывающимся дверям, которые делают элетровоз максимально похожим на настоящий, всегда можно заглянуть к нему внутрь, чтобы убедиться – каждая деталь отлично проработана. Игра с инерционной машинкой ТМ «Технопарк» тренирует координацию движений, внимание, ловкость, знакомит вашего юного автолюбителя с моделями машин и видами железнодорожного транспорта.
Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Машина "Электровоз Локомотив" 19 см металлическая инерционн. SB-16-91WB.19