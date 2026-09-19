Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK)
Наушники с активным шумоподавлением Tune 660NC — это превосходный звук без шума! Наслаждайтесь звучанием JBL Pure Bass до 44 часов и мгновенно заряжайте (всего 5 минут дают еще 2 часа работы). Закончился заряд аккумулятора? Просто подключите дополнительный съемный кабель и слушайте музыку дальше. JBL Tune 660NC мгновенно подключаются к вашему устройству Android благодаря функции быстрого сопряжения Google Fast Pair. А с помощью удобных кнопок на чашке наушника можно управлять громкостью и звонками, не вынимая устройство из кармана. Выбирайте оптимальный цвет под настроение. Невероятно легкие наушники полностью складываются и поместятся где угодно. С ними ваш день станет ярче!
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