Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
274
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%16 881 руб. 19 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
274
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х7
Вес, кг.
1.01
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, жесткая подводка
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
274
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, жесткая подводка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь что это настоящий Лемарк !!! Но нижняя подводка это просто ..опа!!! Папа шланга вкручивается на глубине 10см внутри тела смесителя ,который диаметром 32 мм ,то есть никакой ключ туда не влезает , я в шоке , пришлось от руки просто закрутить и уповать на высший разум что это соединение надёжно
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший и качественный смеситель
Достоинства:
Комментарий:
кран понравился, переключает воду плавно. пока всё хорошо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель красивый, увесистый. Отверстия под шланги глубоко (шланги не затянуть как того требует безопасность), брал дополнительно удлинители для смесителя, для надежности.
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, хорошо упакован в фирменной коробке, всё необходимое для подключения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда заказываю Лемарк, качество добротное и по весу и по сборке. Поставил за 10 минут не торопясь. Упаковка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Кран обалденный, мне все нравится.
Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь что это настоящий Лемарк !!! Но нижняя подводка это просто ..опа!!! Папа шланга вкручивается на глубине 10см внутри тела смесителя ,который диаметром 32 мм ,то есть никакой ключ туда не влезает , я в шоке , пришлось от руки просто закрутить и уповать на высший разум что это соединение надёжно
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший и качественный смеситель
Достоинства:
Комментарий:
кран понравился, переключает воду плавно. пока всё хорошо, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель красивый, увесистый. Отверстия под шланги глубоко (шланги не затянуть как того требует безопасность), брал дополнительно удлинители для смесителя, для надежности.
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, хорошо упакован в фирменной коробке, всё необходимое для подключения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда заказываю Лемарк, качество добротное и по весу и по сборке. Поставил за 10 минут не торопясь. Упаковка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Кран обалденный, мне все нравится.