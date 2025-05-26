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Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL

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Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
274
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
16 881 руб.  19 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457091
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
274
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х7
Вес, кг.
1.01

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL

Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, жесткая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений м.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь что это настоящий Лемарк !!! Но нижняя подводка это просто ..опа!!! Папа шланга вкручивается на глубине 10см внутри тела смесителя ,который диаметром 32 мм ,то есть никакой ключ туда не влезает , я в шоке , пришлось от руки просто закрутить и уповать на высший разум что это соединение надёжно
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Анар А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший и качественный смеситель
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
кран понравился, переключает воду плавно. пока всё хорошо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель красивый, увесистый. Отверстия под шланги глубоко (шланги не затянуть как того требует безопасность), брал дополнительно удлинители для смесителя, для надежности.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, хорошо упакован в фирменной коробке, всё необходимое для подключения в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда заказываю Лемарк, качество добротное и по весу и по сборке. Поставил за 10 минут не торопясь. Упаковка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кран обалденный, мне все нравится.



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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
274
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный, жесткая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений м.

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь что это настоящий Лемарк !!! Но нижняя подводка это просто ..опа!!! Папа шланга вкручивается на глубине 10см внутри тела смесителя ,который диаметром 32 мм ,то есть никакой ключ туда не влезает , я в шоке , пришлось от руки просто закрутить и уповать на высший разум что это соединение надёжно
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Анар А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший и качественный смеситель
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
кран понравился, переключает воду плавно. пока всё хорошо, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель красивый, увесистый. Отверстия под шланги глубоко (шланги не затянуть как того требует безопасность), брал дополнительно удлинители для смесителя, для надежности.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, хорошо упакован в фирменной коробке, всё необходимое для подключения в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда заказываю Лемарк, качество добротное и по весу и по сборке. Поставил за 10 минут не торопясь. Упаковка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кран обалденный, мне все нравится.


Смеситель для кухни Lemark Ursus LM7205BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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