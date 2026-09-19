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Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый купить с доставкой в Москве
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Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый

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Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый - фото 1
Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый - фото 1
  • Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457030
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
650
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
0.9
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
12
Программы
12
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
33,5х28х24 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х30
Вес, кг.
5.9

Описание товара Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый

Если вы задались поиском качественной и надежной бытовой техники для кухни, которая займется приготовлением вкусной и здоровой выпечки в домашних условиях, то хлебопечь Supra BMS-230 – это именно то, что вам подойдет. Аппарат выполнен из инновационного и прочного материала – жароустойчивого пластика белого цвета, который гарантирует, что агрегат способен удачно вписаться в интерьер совершенно любой кухни. Хлебопечь Supra BMS-230 имеет мощность в 650 Вт, которая в сочетании с солидной вместительностью формы разрешает за короткое время приготовить буханку весом до 1000 г. Встроенный таймер отложенного старта выпекания способен солидно упростить ваши будни. Теперь вам не нужно сидеть около духовки в ожидании момента завершения выпекания. С Supra BMS-230 нужно просто загрузить все необходимые ингредиенты внутрь отделения, выбрать программу и время начала приготовления – и можно спокойно заниматься своими делами. Машина сама включится в указанный час и испечет изделие. Даже если вы пропустите момент завершения программы, хлеб не успеет остыть, т.к. тепло будет поддерживаться внутри хлебопечи еще в течение часа.

Отзывы о товаре Хлебопечь Supra BMS-230 650Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
650
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
0.9
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
12
Программы
12
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Развернуть
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
33,5х28х24 см
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы задались поиском качественной и надежной бытовой техники для кухни, которая займется приготовлением вкусной и здоровой выпечки в домашних условиях, то хлебопечь Supra BMS-230 – это именно то, что вам подойдет. Аппарат выполнен из инновационного и прочного материала – жароустойчивого пластика белого цвета, который гарантирует, что агрегат способен удачно вписаться в интерьер совершенно любой кухни. Хлебопечь Supra BMS-230 имеет мощность в 650 Вт, которая в сочетании с солидной вместительностью формы разрешает за короткое время приготовить буханку весом до 1000 г. Встроенный таймер отложенного старта выпекания способен солидно упростить ваши будни. Теперь вам не нужно сидеть около духовки в ожидании момента завершения выпекания. С Supra BMS-230 нужно просто загрузить все необходимые ингредиенты внутрь отделения, выбрать программу и время начала приготовления – и можно спокойно заниматься своими делами. Машина сама включится в указанный час и испечет изделие. Даже если вы пропустите момент завершения программы, хлеб не успеет остыть, т.к. тепло будет поддерживаться внутри хлебопечи еще в течение часа.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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