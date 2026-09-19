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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT

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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450309
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT
2 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT

Когда яркий стиль — ваше кредо! Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Graduate Allure Black CT станет идеальным дополнением образа. Модель соблазняет на творческий порыв своим интересным дизайном, но и в моменты серьезности проявит себя с лучшей стороны, оставив на бумаге идеально четкие линии. Корпус из ювелирной латуни дополнен уникальной отделкой (многослойное покрытие высококачественным и особо прочным лаком черного цвета, отдельные элементы дизайна - зеркальный хром), а завершающим визуальным штрихом является цвет (черный / серебряный). Такой аксессуар сразу говорит о вашем утонченном вкусе и внимании к деталям. Вы выбираете лучшее, потому что в безупречном стиле нет неважных мелочей. И дизайнеры бренда Waterman уверены в этом, как никто другой.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Описание
Когда яркий стиль — ваше кредо! Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Graduate Allure Black CT станет идеальным дополнением образа. Модель соблазняет на творческий порыв своим интересным дизайном, но и в моменты серьезности проявит себя с лучшей стороны, оставив на бумаге идеально четкие линии. Корпус из ювелирной латуни дополнен уникальной отделкой (многослойное покрытие высококачественным и особо прочным лаком черного цвета, отдельные элементы дизайна - зеркальный хром), а завершающим визуальным штрихом является цвет (черный / серебряный). Такой аксессуар сразу говорит о вашем утонченном вкусе и внимании к деталям. Вы выбираете лучшее, потому что в безупречном стиле нет неважных мелочей. И дизайнеры бренда Waterman уверены в этом, как никто другой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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