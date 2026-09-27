Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 615573
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 310 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
200
Описание товара Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M
Шариковая ручка Waterman с современным стильным дизайном из новой коллекции Allure идеально подходит для студентов и профессионалов.
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Курьерская доставка в Москве
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Шариковая ручка Waterman с современным стильным дизайном из новой коллекции Allure идеально подходит для студентов и профессионалов.
Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - стоимость товара 2310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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