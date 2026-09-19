Смеситель Lemark Atlantiss для раковины (LM3237C)
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
126
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%12 067 руб. 14 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 437083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
22.2
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
5.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
126
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х7
Вес, кг.
2.28
Описание товара Смеситель Lemark Atlantiss для раковины (LM3237C)
Аэратор. Керамический эко-картридж 35 мм. Гибкая подводка 1/2 35 см. Присоединительная группа для настольного крепления. Металлическая рукоятка
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
22.2
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
5.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
126
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Аэратор. Керамический эко-картридж 35 мм. Гибкая подводка 1/2 35 см. Присоединительная группа для настольного крепления. Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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